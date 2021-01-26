محمد الباز يكشف لماذا يكره الإخوان الرئيس السيسى؟

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن جماعة الإخوان لا تعارض الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإنما يكرهونه ويتمنون زواله، ليس لأنه ساند الثورة ضدهم ولكن لأنه يكسر "الفكرة الإخوانية".





وأضاف الباز خلال لايف "البساط أحمدي"، على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الإخوان اغتالوا النقراشي وعندما حاولوا اغتيال جمال عبدالناصر، قام عبدالناصر بتكسير الجماعة وحبسهم، لأنه اعتبرهم خصمًا سياسيًا، أما الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيعمل على تكسير "الفكرة الإخوانية" وليس التنظيم فقط، ولهذا الرئيس مهتم بتجديد الخطاب الديني.



