وكيل «صحة المنوفية»: بدء تطعيم أطقم «عزل الباحور» بلقاح كورونا

قال وكيل مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية الدكتور فيصل جودة، إنه تم اليوم إعطاء لقاح فيروس كورونا الصيني لعدد من الطاقم الطبي بعزل الباجور، والذي سوف يتم توزيعه على جميع مستشفيات المحافظة.وأكد "جودة"، أنه تم تلقيح خمسة أفراد من الطاقم الطبي بعزل الباجور والتي كانت قد استلمت عينات لقاح لتكفي ٣٠٣ أفراد من العاملين بالمستشفى، بعد خضوعهم للكشف والإجابة عن بعض الأسئلة حتى يتم إعطاؤهم اللقاح بشكل آمن.وأوضح وكيل الوزارة أن المنوفية شهدت فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية من داخل مستشفى الباجور للعزل وتم تسجيل بيانات متلقي اللقاح، وإطلاعهم على الموافقة المستنيرة، وتسجيل كل تلك البيانات على منظومة التشغيل المميكنة الخاصة بتلقي اللقاحات.وذكر أن المصل عبارة عن فيروس كورونا في صورته الميتة، بحيث يقوم بذاكرة خفيفة داخل خلايا الجسم حتى يخفف من حدتها لدى المصاب بها أو تحميه نهائيًا منه.