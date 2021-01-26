فض فرح وإيقاف حالتى بناء فى المهد بالمنيا



كما واصلت أعمال النظافة بالقرية ورفع المخلفات والقمامة والأتربة من الطريق الدائري أمام مطار المنيا الجوي ورفع نقاط التجمع بالقرية والتوابع.



أضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية لقرية البرجاية أوقفت حالتي أعمال بناء مخالف في المهد بأحد الأبراج والأخرى بأحد المساكن بطريق طراد النيل بدماريس مع التحفظ على مواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإزالة ما تم من أعمال.



كما واصل قسم البيئة بالقرية أعمال النظافة بقرية دماريس، حيث تم رفع الأتربة والمخلفات من نقاط التجمع وعلى جانبي طريق الترعة ورفع مخلفات التطهير.

فضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا فرحًا شعبيًا، كما أوقفت حالة بناء مخالف في المهد بأحد الأبراج وحالة أخري بمساكن طراد النيل بقرية دماريس وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك خلال حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.قال العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لقرية تلة قامت اليوم بفض فرح شعبي مع عمل محضر مخالفة الإجراءات الاحترازية.