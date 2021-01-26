وزير الاقتصاد البرازيلي يتوقع نمو بمعدل 5ر3% خلال العام الحالي

قال وزير الاقتصاد البرازيلي باولو جوديز، الثلاثاء، إن الحكومة لديها برتوكول أزمة للتحرك في حالة اشتداد حدة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف جوديز خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي نظمه بنك كريدي سويس السويسري إنه يتوقع نمو الاقتصاد البرازيلي خلال العام الحالي بمعدل 5ر3%، مع إمكانية وصول المعدل إلى 4%.

وقال الوزير إن قيام شركات من القطاع الخاص في البرازيل باستيراد لقاحات فيروس كورونا المستجد سيسرع وتيرة تطعيم المواطنين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن وزير الاقتصاد والرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أعلنا خلال المؤتمر دعمهما لمشاركة شركات القطاع الخاص في توفير لقاحات فيروس كورونا للبرازيل.

وترغب الحكومة في قيام شركات خاصة بشراء 33 مليون جرعة من لقاحات كورونا، بحيث يتم ضخ نصف هذه الكمية في المؤسسات الصحية العامة بدون مقابل.