حبس عاطل بتهمة الاتجار بمخدر الاستروكس بالمطرية
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:47 م
حسام التمساحطباعة
قررت نيابة المطرية اليوم، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بمخدر الاستروكس وعثر بحوزته على 225 جراما من ذات المخدر قبل ترويجها على عملاءه بدائرة القسم.
كانت البداية اثناء مرور قول أمني لمتابعة الحالة الأمنية بالشارع اشتبه رجال المباحث في عاطل تبدوا عليه ملامح الريبة والقلق أثناء مرور القوات وبسؤاله عن تحقيق الشخصية تبين عدم حملها، ويدعى "م. س، 23 سنة، عاطل"، وشهرته "جيكا"، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الاستروكس بلغت 225 جراما وهاتف محمول ومبالغ مالية.
وبسؤاله عن مصدر المضبوطات أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامي غير المشروع.
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
كانت البداية اثناء مرور قول أمني لمتابعة الحالة الأمنية بالشارع اشتبه رجال المباحث في عاطل تبدوا عليه ملامح الريبة والقلق أثناء مرور القوات وبسؤاله عن تحقيق الشخصية تبين عدم حملها، ويدعى "م. س، 23 سنة، عاطل"، وشهرته "جيكا"، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الاستروكس بلغت 225 جراما وهاتف محمول ومبالغ مالية.
وبسؤاله عن مصدر المضبوطات أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامي غير المشروع.
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.