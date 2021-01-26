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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطل بتهمة الاتجار بمخدر الاستروكس بالمطرية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:47 م
حبس عاطل
حبس عاطل
حسام التمساح
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قررت نيابة المطرية اليوم، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بمخدر الاستروكس وعثر بحوزته على 225 جراما من ذات المخدر قبل ترويجها على عملاءه بدائرة القسم.

كانت البداية اثناء مرور قول أمني لمتابعة الحالة الأمنية بالشارع اشتبه رجال المباحث في عاطل تبدوا عليه ملامح الريبة والقلق أثناء مرور القوات وبسؤاله عن تحقيق الشخصية تبين عدم حملها، ويدعى "م. س، 23 سنة، عاطل"، وشهرته "جيكا"، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الاستروكس بلغت 225 جراما وهاتف محمول ومبالغ مالية.

وبسؤاله عن مصدر المضبوطات أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامي غير المشروع.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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