تجديد حبس متهمي قضية الفيرمونت 45 يومًا





جددت محكمة الجنايات حبس المتهمين الـ3 في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة داخل فندق الفيرمونت 45 يوما.وكانت النيابة العامة، قد أمرت بإخلاء سبيل المتهم أحمد الجنزوري على ذمة التحقيقات في القضية، وكذلك أمرت بإخلاء سبيل المتهمين سيف الدين أحمد ونازلي مصطفى المحبوسين على ذمة التحقيقات.وكان المستشار حماده الصاوي، النائب العام، قد أمر بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدى بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، تحقيقًا قضائيًّا وفحص ما قُدّم من أوراق وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.