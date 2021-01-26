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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة قنا» تبدأ تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:34 م
صحة قنا
صحة قنا
قنا: إسلام البكري
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بدأت محافظة قنا في تطعيم الأطقم الطبية ضد فيروس كورونا المستجد اليوم، بمستشفى قفط التعليمي، بحضور الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحه بقنا، تزامنا مع إعطاء الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان إشارة البدء في تطعيم الاطقم الطبية بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

فيما قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه تم إعطاء اللقاح لأول افراد الطاقم الطبي للطبيب أحمد كمال مدير مستشفى قفط التعليمي للعزل، مؤكدا على بدء التطعيم بعد شرح الآلية التي يتم تلقي العلاج بها بداية من تسجيل البيانات وطريقة التواصل مع الأطقم الطبية لمتلقي اللقاح ومرحلة ما قبل التطعيم من متابعة العلامات الحيوية ومعرفة الحالة الصحية له.

وأوضح الدكتور راجي أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة علي مواجهة فيروس كورونا وخاصة الاطقم الطبية واللذين يمثلون خط الدفاع الأول ضد هذا الوباء، مؤكدا أن تلك الخطوة تمثل نجاحا لمجهودات الدولة في التعامل مع الأزمات وخاصة أن مصر هي أول دولة أفريقية تحصل على لقاح كورونا.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التي أثبتت فاعليتها، مشيرة إلى أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%.

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