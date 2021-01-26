«الغنيمي»: تدخل الكونجرس الأمريكي بالشأن المصري مرفوض

أبدى النائب عمر الغنيمي عضو مجلس النواب، استياءه من تدخل الكونجرس الأمريكي بالشأن الداخلي المصري، فضلا عن عدم أحقية الكونجرس الأمريكي في إطلاق أحكام على الشأن الداخلي المصري، مشيرا إلى انه رغم ذلك فإن تقييمه للأمور لا يعتمد على أسس موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر خاصة، مؤكدا أن معظم التقارير التي تخرج من المنظمات الحقوقية بالخارج تعتمد على معلومات غير صحيحة، ولا تمت للواقع بصلة.وأضاف الغنيمي، أن تدخل الكونجرس الأمريكي في الشأن المصري أمر مرفوض، ويعتبر شكل من أشكال التدخلات الخارجية في شؤون الدول.وتابع: على أمريكا التي تدعي أنها دولة الديموقراطية، أن تنظر إلى الوضع الداخلي لديها الفترة الأخيرة، والذي كشف عن ازدواجية الأسس التي تقوم عليها الولايات المتحدة الأميركية.وشدد على وجود مؤسسات دستورية وقضائية مصرية هي الأقدم والأعرق في المنطقة، وكفيلة بتوفير وتطبيق كافة الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان في المجتمع المصري.وأكد نائب الإسكندرية أن الكونجرس تناسى الدور المصري الكبير على المستويين الإقليمي والدولي، في العديد من الملفات، والتي كانت ستعود بالضرر على المجتمع الدولي كله، على رأسها ملف الإرهاب، والتي تكفلت الدولة المصرية بمحاربته بمفردها، إضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية وغيرها.