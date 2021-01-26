صداقة وأوقات حلوة.. «الأم» ليلى علوى فى حياة ابنها

تعلم الفنانة ليلى علوى جيدا أن دور الأم لا يمكن تعويضه، لهذا تحرص دائما على دعم ابنها ومشاركته الكثير من تفاصيل حياته بشكل أكثر صداقة، واليوم تستعيد ليلى علوى الكثير من الذكريات التى لاتنسى، بينها وبين ابنها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام: "أكتر لحظة بلاقي نفسي مش عارفة اتكلم أو أعبر عن اللي حاسة بيه هي اللحظة اللي بتكلم فيها عنك عن ابني وسندي وضهري في الدنيا".وأضافت: "بيتهيألي كل أم بتحس كده ناحية ولادها وبالذات لما يبدأوا يكبروا ومسؤوليتهم تتحول لصداقة وصحوبية وأوقات حلوة بنتشاركها زي الصحاب"، وعن علاقتها بابنها قالت: "خالد صاحبي وأخويا وابني وأقرب إنسان ليا في الدنيا وحبي ليك أكبر بكتير من كل اللي ممكن يتكتب، بادعيلك بالنجاح والسعادة والرضا والصحة وإن ربنا يديلك كل اللي بتحلم بيه واكتر".وأرفقت ليلى علوى مجموعة من الصور لها مع ابنها منذ طفولته وحتى الآن، وخالد، هو ابن ليلى علوي، بالتبني، حيث سبق وأعلنت النجمة ليلى علوى، في حوار تلفزيوني سابق لها، أنها قررت أن تتبني "خالد" بعد رحيل والدته، التى كانت من أقرب الناس إليها، وحمدت الله على نعمة ابنها خالد، الذي عوضها عن نعمة الإنجاب، وأصبحت بينهما علاقة قوية تفوق الأم والابن، إلى علاقة مليئة بالصداقة والحب والدعم.