رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الرئيس الفلسطيني يعلن انفتاحه على تشكيل قائمة موحدة للانتخابات التشريعية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:28 م
محمود عباس
محمود عباس
وكالات
طباعة

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الثلاثاء، انفتاحه على تشكيل قائمة وطنية موحدة لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في مايو المقبل.

وقال عباس أمام اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح التي يتزعمها في مدينة رام الله "بعد أقل من أسبوع سيكون هناك حوار معمق بين الفصائل حول الانتخابات، ونحن حريصون كل الحرص على أن الكل الوطني يشارك في هذه الانتخابات".

وأضاف "سنستمع لكل اقتراح من أجل أن ندخل وحدة وطنية ولا مانع لدينا من أجل أن ندخل الانتخابات في قائمة وطنية".

ومؤخرا أصدر عباس مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية في مايو المقبل ورئاسية في يوليو، وذلك لأول مرة منذ عام 2006.

وعن ذلك قال عباس "توافقت كل الأطراف الفلسطينية وكل والفصائل والشخصيات الفلسطينية من أجل الوصول إلى هذه النتيجة التي نأمل أن تكلل بالنجاح".

وأوضح أن "الانتخابات ستجري في قطاع غزة وفي القدس الشرقية وفي الضفة الغربية ونتمنى النجاح في شهر مايو لبداية هذه الانتخابات، بالانتخابات التشريعية، ثم ننتقل مباشرة للانتخابات الرئاسية والانتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير".


موضوعات متعلقة

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

تردد «بى إن سبورت» المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد المبانى الإدارية لـ12 كلية (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش خطوات إنشاء المنطقة الحرة العامة

image description

محافظ دمياط توجه بتحصيل مستحقات الدولة المتأخرة في رأس البر

image description

إزالة 3 أكشاك مخالفة فى حملة بدمياط

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

محمد الباز يكشف لماذا يكره الإخوان الرئيس السيسى؟

حبس نجل وزير الاستثمار السابق سنة بتهمة تعاطي المخدرات

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

صحيفة بريطانية تعلن أهم كتب 2021 وأبرزها لإيشيجورو وبيل جيتس

مواقع التواصل الاجتماعي.. طريق لـ«الخيانة الزوجية وخراب البيوت»

تردد قناة إم بي سي العراق

دراسة بريطانية: تسارع كبير في ذوبان الجليد خلال ثلاثة عقود

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

30 يناير.. انطلاق قوافل المسرح المتنقل بقرى شرق الدلتا

المصرى الفائز بجائزة ابن المقرب الإبداعية: لهجتى الجنوبية كان لها حضور كبير

صدور «العدم موجود.. الإنترا فيزيكيا» للعراقي سعد صلال عن دار أبجد

قريبًا.. «فلاسفة المشرق الإسلامي» لـ محمد محيي الدين عن دار إضافة