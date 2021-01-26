«مزور وفاسد وإرهابي».. جرائم تورط فيها إبراهيم منير

نشرت الجريدة الرسمية أمس الاثنين، خبر إدراج ١٦ شخصا على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات، وجاء على رأسهم إبراهيم منير أحمد مصطفى، الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية الملقب بـ"رأس الأفعى".وفي سياق متصل، ترصد "الدستور" جرائم إبراهيم منير في السطور الآتية."متهم في قضية تنظيم 65"انضم إبراهيم منير لجماعة الاخوان الإرهابية وكان ضمن المتهمين في قضية "تنظيم 65" الذي كان يهدف لاغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، كما خطط هذا التنظيم لنسف القناطر الخيرية."حلقة الوصل بين الإخوان والدول الأوروبية"كان إبراهيم منير بمثابة حلقة الوصل بين الجماعة الإرهابية والحكومات الأوروبية، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، وبعد خروجه طلب اللجوء إلى بريطانيا، واستقر في لندن، وهناك حصل على عضوية مكتب الإرشاد، وهناك تولى مسؤولية ترتيب اللقاءات بين قادة الإخوان في مصر والحكومات الأوروبية للترويج للجماعة."سعيه لتشكيل ميليشيا"عقب أحداث 25 يناير، كان إبراهيم منير يتلقي القادة الإيرانيين في بريطانيا وتركيا، للحصول على الدعم الإيراني للجماعة، وذلك لتنفيذ حلمه الذي لم يفارق خياله وهو تكوين ميليشات تابعة لها على غرار الحرس الثوري."الدعم المالي"جاءت ثورة 30 يونيو وطاحت بحكم الإخوان، ليتولى إبراهيم منير مسئولية الإشراف على توفير الدعم المالي واللوجيستي للعناصر الإخوانية الهاربة من مصر، وإيوائها في تركيا وماليزيا والسودان."فاسد ومزور"في بيان لشباب جماعة الإخوان الإرهابية، كشف الشباب عن اتهامات بدلائل لديهم لإبراهيم منير تتعلق جميعها بالفساد والتزوير والاختلاس، وحمل البيان عنوان "هذا ما جناه منير".