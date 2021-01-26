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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

30 يناير.. انطلاق قوافل المسرح المتنقل بقرى شرق الدلتا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:23 م
أشرف أبو جليل
أشرف أبو جليل
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تطلق الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قوافل المسرح المتنقل بالقرى الأكثر احتياجا بإقليم شرق الدلتا الثقافي مساء السبت 30 يناير بقرية ميت غراب بمحافظة الدقهلية، بالتزامن مع كافة الأقاليم الثقافية.

صرح بذلك أشرف أبوجليل رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، وأضاف أن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض زودت الأسبوع الماضي كافة الأقاليم بـ6 مسارح متنقلة مزودة بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة مخصصة للقرى الأكثر احتياجا في ربوع مصر تحقيقا لمنطلقات الوزارة في العدالة الثقافية والاهتمام بالموهوبين ومواجهة التعصب وغرس الروح الوطنية بتكريم أبطال الجيش والشرطة والاحتفاء بتاريخ هذه القرى وتكريم نضالات المرأة المصرية والوصول إلى الجماهير.

وتنفيذا لهذه المنطلقات، أعد الإقليم أول برامجه للانطلاق في القرى، الذي يبدأ من 30 يناير حتى 15 يونيو القادم، ويتضمن في شهر فبراير قرى ميت غراب وطماي الزهايرة والرياض بالدقهلية، وفي شهر مارس قرى غزالة الخيس وكفر الغنيمي وإكوه بمحافظة الشرقية، وفي شهر أبريل تجوب القوافل بقرى السالمية وإدريجة والمنشأة الصغرى بمحافظة كفر الشيخ، وفي شهر مايو إلى منتصف شهر يونيو في محافظة دمياط بقرى شطا والسعدية والسيالة.

وعن برنامج القوافل، قالت رحاب سعيد المشرف العام على البرنامج إن مديري عموم فروع الدقهلية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط أعدوا برنامجا فنيا يتضمن عروضا لفرق المنصورة للفنون الشعبية، وعلي مبارك للغناء الشعبي والسمسمية بالمطرية والشرقية للفنون الشعبية، ومحمد عبدالوهاب للموسيقى العربية وفرقة الإنشاد الديني بالزقازيق وفرقتي بلبيس للموسيقى العربية ومنيا للآلات الشعبية والشرقية للآلات الشعبية وكفر الشيخ للفنون الشعبية وفرقة ذوي الاحتياجات الخاصة وفرقة دسوق للآلات الشعبية وكورال أطفال أنور المعداوي وفرقة دمياط للآلات الشعبية وفرقة الدراما الحركية وكورال الأطفال.

وتضمن البرنامج مشاركة 3 شعراء بواقع 108 شعراء، بالإضافة إلى الموهوبين في الشعر من أبناء هذه القرى والقرى المحيطة، كما يتضمن البرنامج عرض 12 فيلما قصيرا عن نضالات السيدات من هذه القرى تحت عنوان "الست دي أمي"، ويتضمن تكريما لشهداء وأبطال كل قرية و36 ورشة رسم للأطفال ومعرض متنقل للكتاب ومحاضرة حول تاريخ كل قرية وتاريخها ورجالها لبث الروح الوطنية في نفوس الشباب.


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