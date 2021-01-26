السعودية وإريتريا تبحثان التعاون الثنائي









بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، بالوزارة في العاصمة الرياض، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية إريتريا عثمان علي صالح، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة لاستعراض المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية (واس)، وأشارت إلى أنه عقب الاستقبال، رأس الوزيران أعمال الدورة الأولى للجنة السعودية- الإريترية المشتركة، بحضور مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح، والمستشار السياسي لرئيس إريتريا يماني قبراب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا صقر بن سليمان القرشي، التي تم خلالها التوقيع على محضر الدورة الأولى للجنة السعودية- الإريترية المشتركة.