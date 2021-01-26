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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» تطالب بتلقيح الأكثر احتياجًا ضد كورونا بدلًا من المسافرين

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:45 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
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أكدت منظمة الصحة العالمية في وثيقة إرشادية، أن أفراد المجتمع الأكثر حرمانًا يحتاجون لأن يكونوا من بين أوائل من يتلقون اللقاح المضاد لمرض كوفيد- 19، بينما لا ينبغي تحصين المسافرين في هذه المرحلة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، في جنيف: "في الفترة الحالية التي تتوافر فيها إمدادات محدودة للغاية من اللقاحات، فإن التطعيم التفضيلي للمسافرين الدوليين سيتعارض مع مبدأ الإنصاف".

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنها لا توصي أيضًا بتطعيم المسافرين في هذا الوقت لأنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن التطعيمات ضد مرض كوفيد- 19 تقلل من خطر انتقال فيروس كورونا.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنها قد تراجع توصيتها مع توافر المزيد من اللقاحات.

وتم نشر وثيقة إرشادات، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذى تطالب فيه بعض الدول الأوروبية التي تعتمد على السياحة، بوثيقة تثبت تلقى اللقاح أو ما يعرف باسم "جواز سفر اللقاح" للسماح برفع قيود السفر عن أولئك الذين تلقوا التطعيم.

وتقوم إسرائيل حاليا بوضع خطة مماثلة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه يجب تطعيم العاملين الصحيين في الأماكن عالية الخطورة والطاعنين في السن أولًا، يليهم الأشخاص المحرومون الذين يعيشون في ظروف معيشية تتسم بالازدحام والعاملين الصحيين الآخرين والمسنين والمعلمين.

وتشمل هذه المجموعة الثانية الأشخاص، الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين والسجون والأحياء الفقيرة وغيرها من الأماكن التي لا يمكن فيها تطبيق التباعد الاجتماعي.

كما أوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة الحصول على جرعتين من لقاح كوفيد- 19، الذي طورته شركة مودرنا الأمريكية بفاصل 28 يومًا بين الجرعتين.


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