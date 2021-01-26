بايدن يعرب لبوتين عن قلقه حيال تسميم المعارض نافالني

تشاور الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا في اول اتصال بينهما منذ توليه منصبه، واثار معه ملفات عدة هي في صلب التوتر بين البلدين.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن بايدن "اتصل بالرئيس بوتين بعد الظهر وفي نيته مناقشة عزمنا على تمديد معاهدة نيوستارت لخمسة اعوام"، في اشارة الى المعاهدة الثنائية لنزع السلاح التي ينتهي مفعولها بداية فبراير"، مضيفة أن الهدف كان "ايضا تكرار دعمنا الحازم لسيادة اوكرانيا في مواجهة العدوان المتواصل من جانب روسيا".واعرب بايدن أيضا عن قلقه حيال "تسميم" المعارض الروسي اليكسي نافالني الذي أوقف في موسكو أخيرا بعد عودته من ألمانيا حيث كان يمضي نقاهة.