رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المفوضية الأوروبية تدعو أمريكا للمساعدة في وضع مدونة سلوك لمواقع التواصل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:56 م
أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين
وكالات
طباعة

دعت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية الولايات المتحدة، إلى المساعدة في كبح جماح شبكات التواصل الاجتماعي العملاقة ووضع مدونة سلوك عالمية "استنادا إلى قيمنا" لتنظيم عمل هذه الشركات.

وقالت فون دير لاين، اليوم الثلاثاء،: إن "النموذج الاقتصادي لمنصات الإنترنت العملاقة يؤثر ليس فقط على المنافسة الحرة والعادلة، وإنما أيضا على ديمقراطياتنا وأمننا وجودة معلوماتنا".

وأضافت المسؤولة الأوروبية خلال مداخلتها في إحدى حلقات النقاش بالمنتدى الاقتصاد العالمي، الذي يعقد عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد إنه على شركات الإنترنت تحمل المسؤولية عن كيفية نشر وترويج وحذف المحتوى الذي ينشر على منصاتها.

وأضافت أنه على سبيل المثال، يجب ألا يتوقف قرار موقع التواصل الاجتماعي تويتر غلق حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أثناء اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس الأمريكي في وقت سابق من الشهر الحالي، على أساس قواعد وتقييم الموقع فقط.

يذكر أن حوالي 200 شخصية اقتصادية وسياسية عالمية تشارك في مناقشات المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يبحث التحديات التي تواجه العالم خلال العام.

وقد انعقدت هذه الدورة من المنتدى السنوي عبر الإنترنت بسبب فيروس كورونا، بدلًا من عقده فعليا في منتجع دافوس السويسري كما هو معتاد.


موضوعات متعلقة

حبس نجل وزير الاستثمار السابق سنة بتهمة تعاطي المخدرات

شكري: إعلان الرئيس عن «الخط الأحمر» أوقف الصراع والاقتتال في ليبيا

إحالة رئيس مصلحة الضرائب السابق إلى المحاكمة الجنائية

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد المبانى الإدارية لـ12 كلية (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش خطوات إنشاء المنطقة الحرة العامة

image description

محافظ دمياط توجه بتحصيل مستحقات الدولة المتأخرة في رأس البر

image description

إزالة 3 أكشاك مخالفة فى حملة بدمياط

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

حبس نجل وزير الاستثمار السابق سنة بتهمة تعاطي المخدرات

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

صحيفة بريطانية تعلن أهم كتب 2021 وأبرزها لإيشيجورو وبيل جيتس

مواقع التواصل الاجتماعي.. طريق لـ«الخيانة الزوجية وخراب البيوت»

تردد قناة إم بي سي العراق

دراسة بريطانية: تسارع كبير في ذوبان الجليد خلال ثلاثة عقود

أيام زمان

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«خلافات ودعاوى قضائية».. حكايات سعاد حسني وأخوتها

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

المصرى الفائز بجائزة ابن المقرب الإبداعية: لهجتى الجنوبية كان لها حضور كبير

صدور «العدم موجود.. الإنترا فيزيكيا» للعراقي سعد صلال عن دار أبجد

قريبًا.. «فلاسفة المشرق الإسلامي» لـ محمد محيي الدين عن دار إضافة

الأنبياء فى مفردات الحارة المصرية