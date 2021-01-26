التعادل السلبي يحسم مباراة بيراميدز والأهلي

انتهت مباراة الأهلي وبيراميدز بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.





ارتفع رصيد الأهلي عند 21 نقطة ورفع بيراميدز رصيده عند 16 نقطة في المركز الخامس.





وانتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز والأهلي المقامة بين الفريقين ضمن الجولة العاشرة من الدوري الممتاز بالتعادل السلبي.

اتسم الشوط الأول بالمباراة بالحذر من الفريقين، ولم تتاح خلال 45 دقيقة فرصة حقيقية، سوى تمريرة رمضان صبحى لزميلة جون انطوى داخل منطقى جزاء محمد الشناوى، والذى اخطأها لتصل الكرة سهلة لحارس الاهلى.