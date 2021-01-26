رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

التعادل السلبي يحسم مباراة بيراميدز والأهلي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:35 م
جريدة الدستور
طباعة
انتهت مباراة الأهلي وبيراميدز بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

ارتفع رصيد الأهلي عند 21 نقطة ورفع بيراميدز رصيده عند 16 نقطة في المركز الخامس.

وانتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز والأهلي المقامة بين الفريقين ضمن الجولة العاشرة من الدوري الممتاز بالتعادل السلبي.
اتسم الشوط الأول بالمباراة بالحذر من الفريقين، ولم تتاح خلال 45 دقيقة فرصة حقيقية، سوى تمريرة رمضان صبحى لزميلة جون انطوى داخل منطقى جزاء محمد الشناوى، والذى اخطأها لتصل الكرة سهلة لحارس الاهلى.

التفاصيل..


موضوعات متعلقة

رياح وأمطار وشبورة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

إحالة رئيس مصلحة الضرائب السابق إلى المحاكمة الجنائية

تردد «بى إن سبورت» المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد المبانى الإدارية لـ12 كلية (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش خطوات إنشاء المنطقة الحرة العامة

image description

محافظ دمياط توجه بتحصيل مستحقات الدولة المتأخرة في رأس البر

image description

إزالة 3 أكشاك مخالفة فى حملة بدمياط

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

حبس نجل وزير الاستثمار السابق سنة بتهمة تعاطي المخدرات

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

صحيفة بريطانية تعلن أهم كتب 2021 وأبرزها لإيشيجورو وبيل جيتس

مواقع التواصل الاجتماعي.. طريق لـ«الخيانة الزوجية وخراب البيوت»

تردد قناة إم بي سي العراق

دراسة بريطانية: تسارع كبير في ذوبان الجليد خلال ثلاثة عقود

أيام زمان

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«خلافات ودعاوى قضائية».. حكايات سعاد حسني وأخوتها

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

المصرى الفائز بجائزة ابن المقرب الإبداعية: لهجتى الجنوبية كان لها حضور كبير

صدور «العدم موجود.. الإنترا فيزيكيا» للعراقي سعد صلال عن دار أبجد

قريبًا.. «فلاسفة المشرق الإسلامي» لـ محمد محيي الدين عن دار إضافة

الأنبياء فى مفردات الحارة المصرية