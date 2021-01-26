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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

تزوجت 5 مرات وأجهضت مرتين.. الجانب الخفي من حياة سعاد حسني

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:37 م
سعاد حسني
سعاد حسني
سمر عبدالله
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من أجمل الوجوه التي عرفتها السينما المصرية.. هكذا يصف النقاد سعاد حسني الذي يحل اليوم ذكرى ميلادها، حيث ظلت حياتها مثيرة للجدل منذ اللحظة الأولى لوجودها في الحياة وحتى وفاتها، التي تركت علامات استفهام لم يستطع أحد الإجابة عنها حتى الآن.

وترصد "الدستور" معلومات هامة عن السندريلا في عيد ميلادها.

- اسمها سعاد محمد حسني البابا، ولدت في حي بولاق بالقاهرة لعائلة فنية فوالدها محمد حسني البابا الذي كان من أكبر الخطاطين، وشقيقتها المطربة نجاة الصغيرة.

- عملت في الفن منذ طفولتها مع بابا شارو واكتشفها للسينما عبد الرحمن الخميسي.

- تزوجت من المخرج صلاح كريم، ومن المخرج علي بدرخان، ثم بعد ذلك من كاتب السيناريو ماهر عواد.

- رفضت الحجاب رغم إلحاح فنانات تائبات عليها لفعل ذلك.

- لم تنجب رغم زواجها ٥ مرات، وأجهضت مرتين.

- كانت تعاني من تآكل في الفقرتين.

- أصيبت بمرض الاكتئاب بعد وفاة الشاعر صلاح جاهين.

- لم تتلق تعليما نظاميا في مدارس ولم تحصل علي أي شهادة.

- أكد عدد كبير من المحيطين بها حبها لممارسة لعبة البلياردو.

- حصلت على جوائز عديدة عن أفلام "الحب الذي كان" و"غروب وشروق".

- نافست الفنانة فاتن حمامة في أن تكون نجمة القرن العشرين.

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