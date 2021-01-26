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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمن الغربية يكشف لغز مقتل سائق توك توك ويضبط الجانى

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:55 م
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، من كشف غموض مقتل سائق توك توك بقرية أبوالغر التابعة لمركز كفر الزيات، يبلغ من العمر 19 عاما، مصابا بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده.

وكشفت التحريات التي أجرتها مباحث كفر الزيات عن أن وراء الجريمة، شخصًا يدعى "ع. م. ا، 26 عاما"، وقام باستدراج المجنى عليه بحجة توصيله إلى إحدى القرى وقتله، بهدف سرقة مركبة التوك التوك، وما إن وصل إلى أحد المصارف بقرية أبوالغر التابعة للمركز، وتأكد من عدم وجود أي من المارة أو الأهالي تعدى عليه بالضرب بأسلحة بيضاء ما أدى لإصابته بجرح قطعتي في الرقبة وطعنات متفرقة في أنحاء جسده وتوفي متأثرا بإصابته ولاذ بالفرار إلى محافظة الإسكندرية لأحد الأشخاص ويدعى "ا. ع" (المحرض).

وتبين أن المتهم ترك منزله منذ عدة شهور بعد أن طرده والده من المنزل، وقام بالذهاب إلى أحد الأشخاص ومتهم في عدة قضايا سرقة واتفق معه على سرقة المركبات البخارية، وفى يوم الحدث قام المتهم بشراء سلاح أبيض "سكينة" وعلبة سجاير وعقد العزم على سرقة توك توك وقتل المجنى عليه.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب مُصاب بعدة طعنات متفرقة في أنحاء جسده وملقى بالقرب من أحد المصارف بقرية أبوالغر التابعة لمركز كفر الزيات.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد محمد البحراوي رئيس المباحث إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "أدهم ا. م- 19عاما " ويعمل سائق توك توك ) لتوفير احتياجات أسرته.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بتحريات المباحث حول الواقعة ومباشرة التحقيق مع الجناة.

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