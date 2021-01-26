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تقارير ومتابعات

اعترضت نجاة على دخولها الفن.. أسرار من حياة سعاد حسني

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:36 م
سعاد حسني
سعاد حسني
سمر عبدالله
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سندريلا الشاشة العربية.. هذا هو اللقب الذي يتردد في عقلك فور سماعك اسم سعاد حسني، الفنانة التي استطاعت أن تترك بصمة فنية لم تمحى حتى الآن، وفي عيد ميلادها نرصد أسرار كانت قد كشفتها في مقال لها في مجلة الكواكب عام ١٩٥٩، تحت عنوان "انا نمرة ١٠".

"آخر العنقود"
قالت سعاد حسني إن ترتيبها نمرة 10 بين أخواتها، الذين يبلغ عددهم 11 ابن وابنة، مؤكدة أنها كانت مدللة مثل آخر العنقود، وكان والدها يسعى لإسعاد هذه العائلة الكبيرة.


"شقيقتها وراء دخولها الفن"
قالت سعاد حسني إن شقيقتها الأكبر منها سميرة هي التي وضعتها على أول طريق الفن حيث تزوجت من أحمد خيرت وكان مفتش أناشيد بالإذاعة، وكانت تربطه ببابا شارو علاقة وطيدة، وعندما استطاعت سعاد نطق الحروف الأبجدية أخذها زوج شقيقتها إلى بابا شارو، وبالفعل غنت سعاد حسنى أول أغانيها: "أنا سعاد أخت القمر بين العباد حسنى اشتهر".

"شاطرة في الدراسة"
أكدت سعاد حسني أنها دخلت المدرسة في الفترة التي أقامت فيها مع والدتها وكانت تشعر بأنها مسئولة عن نفسها فوالدها بعيد عنها وأمها مثقلة بأحمال كثيرة لذلك كانت تلميذة شاطرة.


"أمها ورغبتها في الفن"
تقول سعاد حسني: "عندما أسررت لأمي برغبتي كانت تذكرني بدروسي وتقول لي، نجاة في الفن كفاية وأنتِ لازم تتخرجي من الجامعة علشان يبقى في تنوع في العيلة".

"نجاة اعترضت على تمثيلها"
وأضافت سعاد حسني: "عندما وصلت لسن 16 عامًا لاحت لي بارقة أمل، حيث كان المخرج علي بدرخان يستعد لإخراج فيلم غريبة لشقيقتي نجاة، وكان يبحث عن وجه جديد يقدمه في الفيلم ورآني وأكد أنى أصلح للدور، ولكن اعترضت نجاة وقالت أنى لا أزال صغيرة"

"بكاء سعاد حسني"
أوضحت سعاد حسني أنها لم تجادل شقيقتها لأنها اعتادت طاعتها، وخرجت من الحجرة وسحب الدموع تتجمع في عينيها، وظلت تبكى حتى انتهى المخرج من تصوير الفيلم، وهى تتخيل نفسها امام الكاميرا وهى تنال إعجاب الجميع.


"حسن ونعيمة"

قالت سعاد حسني إن الأديب عبدالرحمن الخميسي كان صديق الأسرة، وكانت خلال هذه الفترة تستمع إلى مسلسله حسن ونعيمة في الإذاعة، حيث باعه الخميسي لهنري بركات حتى يخرجها للسينما، وكان بركات يبحث عن وجه جديد لتجسد شخصية نعيمة ولم يجد المواصفات التي يريدها، حتى قال الخميسي لسعاد: "غدا ستأتين معي لمقابلة بركات"، فلم تنم السندريلا من الفرحة، حتى رآها بركات ورأى فيها مواصفات نعيمة، ووقفت السندريلا بثبات أمام الكاميرا حيث اعتادت على مواجهة الجمهور في المدرسة وفي برنامج بابا شارو، ونالت إعجاب كل من في الاستديو، الذين قالوا: "شايفين أخت نجاة".

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