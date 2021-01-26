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تقارير ومتابعات

«كان عامل نفسه دكتور».. تصريحات قادت هنادي مهنا لتصدر التريند

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:35 م
هنادي مهنا
هنادي مهنا
سمر عبدالله
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تصدر الثنائي هنادي مهنا، وأحمد خالد صالح، تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب حلقة أمس الاثنين في برنامج صاحبة السعادة، وذلك بعد تصريحات مثيرة للجدل أطقتها هنادي مهنا خلال الحلقة جعلتها تتصدر تريند محركات البحث والسوشيال ميديا.

وترصد "الدستور" أبرز التصريحات التي قالتها هنادي مهنا خلال برنامج صاحبة السعادة.

"بداية علاقتهما"
كشفت هنادي مهنا عن أسرار كثيرة بينهما، قائلة عن بداية علاقتهما: "كنا بنتكلم في الشغل، ومكنش لسه فيه علاقة بينا، ومكناش صحاب أوي، كنا بنروح المكان نسلم على بعض، ومكناش بنتكلم في التليفون، دي المرة الوحيدة اللي معرفش إيه اللي حصل فيها، مضيفة: "فيه مكالمة منهم قعدت 4 ساعات مش عارفة ليه.. كنت قاعدة في مكان بصور مسلسل، وهو كان في مكان بيصور فيلم، وكنا قاعدين بنتكلم والمكالمة تفصل ونتكلم تاني".

"حطي عسل أبيض على عنيكي"
وعن سؤالها عن متى شعرت تجاه زوجها أحمد خالد صالح بأحاسيس حب قالت: "أول مرة حسيت بحاجة من ناحية أحمد، لما عيني حصل فيها التهاب كلمته قالي حطي عسل أبيض، سمعت كلامه وعلى كمية الوجع اللى حسيت به، وعينى ورمت وكان عامل نفسه دكتور، وقتها حسيت إني بكرهه وقولت أنا لازم أعلمه بلوك، وبعدها قعد يبعتلي رسائل ويطمن عليا وكنت مبسوطة جدا".

"قدمت في ذا فويس"
كان التصريح الأبرز لها حينما قالت هنادي مهنا إنها لم ترغب في دخول التمثيل، مؤكدة أنها كانت تحب الغناء: "قدمت في ذا فويس واتقبلت من ضمن 500 واحد، بس كان آخر امتحان لدخول ذا فويس كان مع امتحان جامعتي وقلبت الدنيا دراما".

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