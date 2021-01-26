ارتفاع عدد الإصابات بكورونا فى لبنان إلى 285 ألفًا و754

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إلى 285 ألفا و754 بعد تسجيل 3505 إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا" أنه تم تسجيل 73 وفاة جديدة خلال الفترة نفسها، ما يرفع عدد الوفيات إلى2477 منذ 21 فبراير الماضي.ويشهد لبنان حالة طوارئ صحية منذ 14 يناير الحالي، قضت بإقفال البلاد بشكل كامل ومنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات.ومدد إقفال البلاد بشكل كامل حتى 8 المقبل، في إطار التعبئة العامة لمواجهة انتشار وباء كورونا.