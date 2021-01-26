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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا فى لبنان إلى 285 ألفًا و754

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:59 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
وكالات
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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إلى 285 ألفا و754 بعد تسجيل 3505 إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا" أنه تم تسجيل 73 وفاة جديدة خلال الفترة نفسها، ما يرفع عدد الوفيات إلى2477 منذ 21 فبراير الماضي.

ويشهد لبنان حالة طوارئ صحية منذ 14 يناير الحالي، قضت بإقفال البلاد بشكل كامل ومنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات.

ومدد إقفال البلاد بشكل كامل حتى 8 المقبل، في إطار التعبئة العامة لمواجهة انتشار وباء كورونا.

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