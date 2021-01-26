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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:04 م
طقس
طقس
سمر عبدالله
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الأربعاء سيكون باردا وستشهد البلاد تقلبات جوية، حيث تتأثر البلاد بوجود منخفض جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضاف "شاهين" في تصريح لـ"الدستور" أن الطقس خلال الأيام المقبلة سيكون دافئا نهارا، على أغلب محافظات مصر، بينما سيكون باردا بشدة ليلا على القاهرة والوجه البحري، محذرا المواطنين من تخفيف الملابس هذه الأيام.

وأوضح أن الطقس سيكون شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، مؤكدا أن الأماكن التي توجد حول مناطق زراعية ستجد برودة شديدة.

وتوقع "شاهين" سقوط أمطار خفيفة بنسبة 40% على البحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، على فترات متقطعة، بينما ستسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم.

وأشار "شاهين" إلى نشاط الرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مؤكدا أن درجات الحرارة غدا الأربعاء ستكون كالتالي: القاهرة 22 ـ 11، والإسكندرية 20 ـ 11، وشرم الشيخ 26 ـ 14، والغردقة بين 24 ـ 12، والسويس 22 ـ 10، والأقصر بين 26 ـ 7، وأسوان بين 26 ـ 8.

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