رئيس جامعة طنطا: مصر استعادت دورها القيادى بأفريقيا فى عهد الرئيس السيسى

أكد الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، حرص القيادة السياسية المصرية على دعم التنمية المستدامة فى القارة السمراء، موضحًا أن جامعة طنطا تعقد أول شراكة علمية لها فى إفريقيا مع جامعة جيبوتى لخدمة الأشقاء الأفارقة، مشيرًا إلى أن شعاع مصر الحضارى والتعليمي امتد إلى قلب القارة السمراء بعد أن استعادت مصر دورها القيادى والريادي فى إفريقيا فى عهد الرئيس السيسي.جاء ذلك خلال تصريحاته التى أدلى بها مساء اليوم للتليفزيون الجيبوتي.أوضح رئيس جامعة طنطا، خلال اللقاء أن الهدف من عقد شراكات علمية فى إفريقيا هو تقديم تعليم بمعايير جودة عالمية للأشقاء فى القارة السمراء، وأحدث البرامج التعليمية فى مختلف التخصصات التى تساهم فى دعم المشروعات التنموية للأشقاء فى جيبوتى وتعزيز التعاون الأكاديمى فى مجالات التعليم والبحث العلمي.وأكد استعداد جامعة طنطا لتلبية الاحتياجات التعليمية وتوفير برامج التعليم المناسبة لأبناء الأشقاء فى دولة جيبوتي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.