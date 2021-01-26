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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير التموين لذوى الاحتياجات: «اللى معندوش بطاقة تطلعله فورًا»

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:38 م
لدكتور علي مصيلحي،
لدكتور علي مصيلحي،
نرمين محمود الدهان
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أكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حصول المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة على بطاقات تموينية، قائلًا: "لا يوجد أي من ذوى الاحتياجات الخاصة ليست لديه بطاقة تموينية وأي حد معندوش بطاقة تطلع فورًا".

جاء ذلك خلال مشاركته فى اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة عبدالهادى القصبي فى ضوء مناقشة برنامج وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال مصيلحي إنه منذ كان وزيرًا للتضامن والتموين سابقًا، أصدر قرارًا لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة فى بطاقة التموين دون النظر للدخل.

وتطرق المصيلحى لأزمة حذف المسافرين للخارج من التموين: "لو بلغ أي مواطن إنه مسافر هيكون إيقاف مؤقت أما من يسافر دون ما يبلغ بيكون قرار الوقف من خلال مصلحة الجوازات"، مشيرًا إلى أن العودة مرة أخرى تتطلب إحضار خط السير.

وبشأن أزمة نقص أسطوانات الغاز وتراجع الوزن، أكد مصيلحي أن هذه الأزمة تظهر فعليًا فى فصل الشتاء سواء نقص الوزن أو العجز فى إتاحتها، فضلًا عن القيام برفع أسعارها فى كثير من الأوقات.

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