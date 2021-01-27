سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 27-1-2021 فى البنوك المصرية
الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:12 ص
ياسمين محمودطباعة
يقدم موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 27-1-2021، أمام الجنيه المصري، طبقًا لآخر تداولات العملة الكويتية في البنوك المحلية الأجنبية، وفقا للتداولات الصباحية.
محليًا، شهد سعر الدينار الكويتي اليوم والذي يعد أعلى عملات الخليج سعرًا استقرارًا نسبيًا بالمقابل الجنيه المصري، خلال التداولات اليوم في سوق المال لبيلغ متوسط سعر تداوله في البنوك المحلية للشراء 51.73 جنيه وللبيع 52.21، وفقًا للبنك المركزي المصري.
ونستعرض لكم في هذا التقرير سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
وفي بنك التعمير والإسكان تراجع سعر تداول الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ليسجل للشراء 51.15 جنيه وللبيع 48.35، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 52.22 جنيه وللبيع 48.91، وفي بنك الإسكندرية سجل الدينار للشراء 52.08 جنيه وللبيع 48.02.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتًا لتبلغ في التسوية 55.88 دولار للبرميل في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعا 50 سنتًا ليبلغ 52.77 دولار للبرميل.
محليًا، شهد سعر الدينار الكويتي اليوم والذي يعد أعلى عملات الخليج سعرًا استقرارًا نسبيًا بالمقابل الجنيه المصري، خلال التداولات اليوم في سوق المال لبيلغ متوسط سعر تداوله في البنوك المحلية للشراء 51.73 جنيه وللبيع 52.21، وفقًا للبنك المركزي المصري.
ونستعرض لكم في هذا التقرير سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
سعر الدينار الكويتي اليوماستقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 52.12 جنيه وللبيع 47.80، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 52.05 جنيه وللبيع 48.97، وفي بنك أتش أس بي سي سجل للشراء 52.12 جنيه وللبيع 51.79، وفي البنك الأهلي المتحد بلغ سعر الدينار بالمقابل الجنيه للشراء 52.09 جنيه وللبيع 47.82، وفي المصرف العربي سجل للشراء 52.12 جنيه وللبيع 47.51.
وفي بنك التعمير والإسكان تراجع سعر تداول الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ليسجل للشراء 51.15 جنيه وللبيع 48.35، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 52.22 جنيه وللبيع 48.91، وفي بنك الإسكندرية سجل الدينار للشراء 52.08 جنيه وللبيع 48.02.
أسعار الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 27-1-2021 في البنوك المصريةكما ارتفع الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 52.19 جنيه وللبيع 48.95، وفي الصرف العربي الدولي سجل للشراء 52.05 جنيه وللبيع 51.74، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 52.12 جنيه وللبيع 48.60، أما في بنك أبوظبي الاول فسجل للشراء 51.55 جنيه وللبيع 48.39.
ارتفاع النفط الكويتي عالميًاوفقًا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية، ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي 22 سنتًا ليبلغ 55.62 دولار في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 55.40 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتًا لتبلغ في التسوية 55.88 دولار للبرميل في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعا 50 سنتًا ليبلغ 52.77 دولار للبرميل.