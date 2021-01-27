سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 27-1-2021 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 52.12 جنيه وللبيع 47.80، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 52.05 جنيه وللبيع 48.97، وفي بنك أتش أس بي سي سجل للشراء 52.12 جنيه وللبيع 51.79، وفي البنك الأهلي المتحد بلغ سعر الدينار بالمقابل الجنيه للشراء 52.09 جنيه وللبيع 47.82، وفي المصرف العربي سجل للشراء 52.12 جنيه وللبيع 47.51.



وفي بنك التعمير والإسكان تراجع سعر تداول الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ليسجل للشراء 51.15 جنيه وللبيع 48.35، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 52.22 جنيه وللبيع 48.91، وفي بنك الإسكندرية سجل الدينار للشراء 52.08 جنيه وللبيع 48.02.



أسعار الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 27-1-2021 في البنوك المصرية كما ارتفع الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 52.19 جنيه وللبيع 48.95، وفي الصرف العربي الدولي سجل للشراء 52.05 جنيه وللبيع 51.74، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 52.12 جنيه وللبيع 48.60، أما في بنك أبوظبي الاول فسجل للشراء 51.55 جنيه وللبيع 48.39.

ارتفاع النفط الكويتي عالميًا وفقًا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية، ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي 22 سنتًا ليبلغ 55.62 دولار في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 55.40 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي



وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتًا لتبلغ في التسوية 55.88 دولار للبرميل في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعا 50 سنتًا ليبلغ 52.77 دولار للبرميل.

