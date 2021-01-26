«التموين»: استقرار أسعار السلع الأساسية منذ ديسمبر 2019

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن استقرار أسعار السلع الأساسية منذ ديسمبر 2019 وحتى الآن.أشارت المصادر إلى أنه تم تخفيض أسعار السلع الأساسية اعتبارًا من ديسمبر 2019، لافتًا إلى أنه تم تخفيض السكر ليصبح 8.5 بدلا من 9.5 جنيه، كما انخفض الزيت الخليط بقيمة جنيهين ليسجل 17 بدلًا من 19 جنيها، مضيفة انخفاض سعر الأرز من 9 إلى 8 جنيهات، والدقيق من 6.75 إلى 6.5 جنيه.