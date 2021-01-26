«رياضة الإسكندرية» تطلق مبادرة «كوني مستقلة» لتمكين المرأة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مبادرة «كوني مستقلة»، بمركز شباب سموحة، تحت رعاية الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، وفى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بالمرآة.وتضمنت المبادرة ورشة عمل لتعليم المهارات الأساسية للخياطة وعمل باترونات أساسية للجيب والبنطلون، وتستمر المبادرة على مدار أسبوع، وتستهدف ٣٠ سيدة وفتاة وتؤهلهم لإنشاء مشروع خاص بهم.وأكدت الدكتورة صفاء الشريف، على أن التمكين الاقتصادي للمرأة، هو أحد الركائز الأساسية لرؤيه مصر ٢٠٣٠، وهو الهدف الثاني حيث تسعى رؤيه مصر ٢٠٣٠ إلى تحقيق العدالة من خلال تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، وتوفير الموارد في كل المناطق الجغرافية، في الريف والحضر على حد سواء.وأضافت أن توسيع الفرص الاقتصادية أمام المرأة أمرًا مهمًا لأنه عامل حاسم للمرأة بشأن التمكين الاقتصادي في سياق حقوق المرأة والعمل، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة الشاملة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.