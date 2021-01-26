الإمام الأكبر يبحث سبل التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، بمشيخة الأزهر، لبحث سبل التعاون بين الأزهر الشريف والأكاديمية.وتطرق اللقاء للحديث حول الاستفادة من خبرات الأزهر الشريف في بعض البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية، وكذلك التعاون في تقديم برامج تدريبية لكوادر وقيادات الأزهر الشريف والموفدين من الأزهر الشريف حول العالم.