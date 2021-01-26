البيت الأبيض: إدارة بايدن استدعت قانون الإنتاج الدفاعي لتعزيز إمدادات لقاح كورونا





قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استدعت بالفعل قانون الإنتاج الدفاعي للمساعدة في تعزيز إمدادات لقاح فيروس كورونا.وأوضحت ساكي- في مؤتمر صحفي نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء- أن القانون "تم استدعاؤه بالفعل" لزيادة الإنتاج.وأشارت المتحدثة إلى أن استدعاء القانون جاء بعد أقل من 24 ساعة من توقيع بايدن على الأمر التنفيذي الخاص بذلك.