البيت الأبيض: إدارة بايدن استدعت قانون الإنتاج الدفاعي لتعزيز إمدادات لقاح كورونا
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:52 م
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استدعت بالفعل قانون الإنتاج الدفاعي للمساعدة في تعزيز إمدادات لقاح فيروس كورونا.
وأوضحت ساكي- في مؤتمر صحفي نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء- أن القانون "تم استدعاؤه بالفعل" لزيادة الإنتاج.
وأشارت المتحدثة إلى أن استدعاء القانون جاء بعد أقل من 24 ساعة من توقيع بايدن على الأمر التنفيذي الخاص بذلك.
وأوضحت ساكي- في مؤتمر صحفي نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء- أن القانون "تم استدعاؤه بالفعل" لزيادة الإنتاج.
وأشارت المتحدثة إلى أن استدعاء القانون جاء بعد أقل من 24 ساعة من توقيع بايدن على الأمر التنفيذي الخاص بذلك.