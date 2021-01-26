صدور «العدم موجود.. الإنترا فيزيكيا» للعراقي سعد صلال عن دار أبجد

صدر حديثا عن دار أبجد للنشر والتوزيع كتاب "العدم موجود.. الإنتر فيزيكيا"، للكاتب العراقي سعد صلال، يأتى الكتاب في 120 صفحة من القطع المتوسط.يأتي "كتاب العدم موجود.. الإنترا فيزيكيا" للكاتب العراقي سعيد صلال كمحاولة لإعادة النظر بتعريف بعض المصطلحات التقليدية في المعارف الإنسانية والفلسفية، وذلك لإيجاد قاسم مشترك لألية معقولة يعتمدها العقل البشري.ويلفت الكاتب سعيد صلال عبر مقدمته لكتاب "العدم موجود.. الإنترا فيزيكيا" إلى أن هذه التجربة قابلة للنمو طالما أن كل شيء وكل أمر ناقص في هذا الوجود ومنه العقل.ويشير الكاتب إلى أن الكتاب يريد إثبات أن الإنسان يعيش حالة من عدم الارتكاز على معايير محددة ومعروفة لكي يحدد قيم ما عداها أو أن يعتمد عليها لبناء هيكل معارفة العقلية عبر التاريخ، ولهذا فهو يتخذ من الزيف التاريخي مظلة ليعرف ما يشاء ابتداء من "نقطة وسطية"، وليست نهائية بالصغر أو الكبر.جدير بالذكر أن الكاتب سعد صلال طبيب بشري وشاعر ومؤلف للعديد من الكتب منها هل الإنسان كائن وثنى والمجرة العقلية والسكون المقدس والقوة حق.