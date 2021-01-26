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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

خبير إدارة محلية يدعو لتغيير أسماء القرى العنصرية والمنافية للآداب

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:16 م
الدكتور حمدي عرفة،
الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية
إيناس سعيد
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طالب الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية بكلية الادارة بالجامعة الدولية للتكنولوجيا والمعلومات وخبير استشاري البلديات الدولي، بضرورة فتح ملف أسماء القرى العجيبة والغريبة- كما وصفها- والتي تحمل دلالات جنسية وبذيئة ومنافية للآداب، ومن بينها قرية ام الرخم بمطروح وقرية برسيم بقنا، وقريه الطرحة بدمياط والقرعان بسوهاج والمسدس بالشرقية وقرية الجربوعة بالبحيرة، وقرية براشيم بالمنوفية وقرية خرمان بالجيزة والكلابيه بالأقصر وقرية الزرائب بقنا، وأبوالنوم بالبحيرة وبني حرام بالمنيا وقرية جبل شيشة بأسوان وغيرها.

في هذا الصدد استاذ الإدارة المحلية يسرد الاجراءات القانونية والادارية لتغيير أسماء القرى والعزب والكفور والنجوع التي تحتوي على دلالات منافية للآداب العامة، موضحًا أن تلك الأسماء تم تسميتها عبر عدة عقود ماضية ولا يتحملها المحافظين الحاليين وإنما يتحملون فقط حاليا صمتهم ازاء عدم تغييرها، وهناك خطوات قانونية وإجرائية يجب إتباعها طبقا لقانون الادارة المحلية رقم 43 لعام 1979م وتعديلاته ولائحته التنفيذية إزاء تغيير أسماء هذه القرى.

وتابع: من خلال شكوى يتقدم بها المواطنين إلى المحافظ المختص ثم يقوم المحافظ باستطلاع رأي المركز أو المدينة التابع لها القرية في مذكرة رسمية، ثم بعد موافقة المركز يقوم المحافظ بعرض الأمر في اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي يعقد نهايه كل شهر، وبعد الموافقة يتم تشكيل لجنة مسميات مكونه من ممثل من أهالي القرية وعضو مجلس النواب (في حالة غياب المجالس الشعبية المحلية المعطلة حاليا)، وممثل من الوحدة المحلية التي تشرف على القرية المطلوب تغير اسمها؛ للتوافق على اسم محدد يرتضيه الجميع وبعدها يتم اختيار الاسم الجديد ويتم تبليغ جميع الاجهزة التنفيذية داخل المحافظة بالاسم الجديد.

وذكر عرفة مثال القرى كانت تحمل أسماء تصف جزء من جسد الإنسان أو تحمل دلالات غذائية قام المحافظون بتغيير أسماءها بالفعل، منها قرية ميت النور وهو الاسم الحالي الذي قام محافظ الغربية السابق باختياره بديلًا الاسم يحمل وصف لجسد الإنسان، وكذلك قام محافظ الدقهلية بتغير أسماء قرى منها قرية ابو عرصة وقرية السود وقرية العبيد.

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