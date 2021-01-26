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الثقافة

المصرى الفائز بجائزة ابن المقرب الإبداعية: لهجتى الجنوبية كان لها حضور كبير

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:34 م
الشاعر محمد رفعت
الشاعر محمد رفعت صبري
ايهاب مصطفى
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فاز الشاعر محمد رفعت صبري بجائزة ابن المقرب الأدبية عن نصه "سيرة شاعر الربابة"، والتي ظهرت نتائجها أمس، وكان صبري هو المصري الوحيد في القائمة التي ضمت شعراء آخرين من دول عربية متعددة.

وفي تصريح لـ"الدستور" قال محمد رفعت صبري: "أنا سعيد بفوزي بالجائزة، كنت أشعر ببعض القلق والتخوف لأن اللهجة المصرية كانت تنافس لهجات أخرى، ولو كنت أكتب القصيدة الفصيحة ربما كان الأمر سيختلف لأن التنافس كان سيأخذ منحنى واحدًا وهو الفكرة وجودة النص، ولكن كوني أنافس مع لهجات أخرى ومختلفة أمر ليس سهلًا  بالمرة ولكن اللهجة الجنوبية المصرية كان لها حضور واضح وصادق في قصيدتي دفع لجنة التحكيم لمنحى أحد المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة.

وأضاف صبري: "سعيد بكوني المصري الوحيد الذي أحرز الجائزة في نسختها الأولى بأقسامها الثلاثة، وأتمنى أن أكون خير ممثل لبلدي الحبيب مصر، وكوني حققت الجائزة في سن صغيرة، فهو بالنسبة لي إنجاز ومثلما حققت الجائزة أطمح لتحقيق جوائز أخرى سواء فيما يخص الشعر الشعبي أو في فنون أخرى قد أتطرق لها في المستقبل ولي في الوقت الحالي ديوان مخطوط تحت الطبع يحمل اسم النص الفائز "سيرة شاعر الربابة".

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