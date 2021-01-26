اجتماع مجلس الأساقفة والبطاركة الكاثوليك بمصر (صور)

نشر الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، المتحدث الرسمي للكنيسة، مجموعة جديدة من الصور للأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أثناء رئاسة اجتماع مجلس الأساقفة والبطاركة الكاثوليك بمصر.واجتمع صباح اليوم مجلس الأساقفة والبطاركة الكاثوليك بمصر، برئاسة صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق والأساقفة الكاثوليك بمصر، وذلك بدار القديس أسطفانوس للأقباط الكاثوليك بالمعادي.