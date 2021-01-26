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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تسجل 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:53 م
فرنسا كورونا
فرنسا كورونا
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أعلنت فرنسا، الثلاثاء، تسجيل 22 ألفًا و86 إصابة و612 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد.

وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، في إحصائية جديدة حسبما نقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية - بأن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وصل إلى مستوى ثلاثة ملايين و79 ألفًا و943 حالة.

سجلت فرنسا في إحصائية أمس، 4 آلاف و240 إصابة فقط، لكن هذا المؤشر يشهد دوما في أيام الاثنين تراجعا كبيرا في البلاد نظرا لعوامل بيروقراطية.

أضافت الإدارة أن السلطات الصحية رصدت 612 وفاة بفيروس كورونا في البلاد، بينها 350 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية في المستشفيات و262 حالة وقعت خلال السبع أيام ماضية في دور المسنين، ليبلغ العدد العام لضحايا الجائحة 74 ألفًا و106 متوفين،وسبق أن بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس في مستشفيات فرنسا ضمن بيانات الاثنين 445 حالة.

وذكرت أن عدد المرضى بالفيروس الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات ارتفع بواقع 117 شخصا ليصل إلى 27 ألفًا و41، بينما ارتفعت حصيلة المصابين في غرف العناية المركزة بواقع 40 إلى 3081 شخصا، وتعتبر فرنسا الدولة السادسة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا والسابعة من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.

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