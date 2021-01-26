في أول اتصال.. بايدن يطالب بوتين بوقف استهداف القوات الأمريكية

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بوقف القرصنة الإلكترونية ضد الوكالات الأمريكية.وأوضح البيت الأبيض في بيان مساء اليوم، أن بايدن أعرب خلال اتصال هاتفي عن قلقه لبوتين من قضية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، داعيا إياه إلى إطلاق سراحه.وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن ناقش مع نظيره الروسي هاتفيًا تمديد معاهدة ستارت الجديدة لمدة 5 سنوات ومسألة تخصيص موسكو مكافآت لاستهداف القوات الأمريكية في أفغانستان، كما بحثا قضايا الحد من التسلح والهجمات السيبرانية ضد مؤسسات أمريكية.وقال البيت الأبيض إن بايدن يعتقد أن خط أنابيب نورد ستريم 2 والقادم من روسيا اتفاق سيء لأوروبا.