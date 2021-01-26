رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

القطامي: تحركات مصر في الأزمة الليبية أوقفت الإرهابي أردوغان عند حده

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:52 م
عمرو القطامي
عمرو القطامي
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
أكد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، أن تحركات مصر في الأزمة الليبية طوال الفترة الماضية كانت حاسمة وحازمة، واستطاعت أن توقف الإرهابي أردوغان عند حده وأن تضع حدا لآلة الحرب والصراع في ليبيا.

وأشار القطامي خلال تصريحات له اليوم، إلى الكلمة الهامة التي ألقاها وزير الخارجية سامح شكري أمام مجلس النواب اليوم وأكد فيها على التحركات المكثفة المصرية في الملف الليبي للحفاظ على الأمن القومي المصري ومنع تحول ليبيا إلى ملاذ آمن للإرهابيين.

وشدد عضو مجلس النواب على أن الخط الأحمر الذي حدده الرئيس السيسي بخط سرت- الجفرة، هو ما ردع أردوغان وأوقفه عند حده، بعدما أكدت مصر أن جيشها جاهز للتدخل للدفاع عن حدودها.

وأضاف نائب أكتوبر، أن الحل السياسي في ليبيا هو أفضل الحلول خصوصا وأن الليبيين جربوا مرارة الحرب الأهلية طوال 10 سنوات ماضية ولم يتحقق شيء.

وأوضح القطامي أن مصر تبذل قصارى جهدها للحفاظ على المقدرات الليبية، ومنع نهبها من جانب تنظيم الإخوان وحلفائه وبالخصوص تركيا، التي حولت وجهتها تماما نحو الثروات الليبية على مرأى ومسمع من العالم كله.

موضوعات متعلقة

المشدد 6 سنوات لخادم هتك عرض ابنة أستاذة جامعية عامًا ونصف

سحب الجنسية المصرية من 64 مواطنًا

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

كواليس المحاضرة الأخيرة فى فندق إقامة الأهلى قبل مواجهة بيراميدز

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد المبانى الإدارية لـ12 كلية (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش خطوات إنشاء المنطقة الحرة العامة

image description

محافظ دمياط توجه بتحصيل مستحقات الدولة المتأخرة في رأس البر

image description

إزالة 3 أكشاك مخالفة فى حملة بدمياط

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

حبس نجل وزير الاستثمار السابق سنة بتهمة تعاطي المخدرات

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

صحيفة بريطانية تعلن أهم كتب 2021 وأبرزها لإيشيجورو وبيل جيتس

مواقع التواصل الاجتماعي.. طريق لـ«الخيانة الزوجية وخراب البيوت»

تردد قناة إم بي سي العراق

دراسة بريطانية: تسارع كبير في ذوبان الجليد خلال ثلاثة عقود

أيام زمان

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«خلافات ودعاوى قضائية».. حكايات سعاد حسني وأخوتها

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

30 يناير.. انطلاق قوافل المسرح المتنقل بقرى شرق الدلتا

المصرى الفائز بجائزة ابن المقرب الإبداعية: لهجتى الجنوبية كان لها حضور كبير

صدور «العدم موجود.. الإنترا فيزيكيا» للعراقي سعد صلال عن دار أبجد

قريبًا.. «فلاسفة المشرق الإسلامي» لـ محمد محيي الدين عن دار إضافة