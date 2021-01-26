صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي مع بدء استخدام لقاحات كورونا

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي اليوم الثلاثاء في ظل بدء استخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم وهو ما يحسن آفاق الاقتصاد العالمي.وأشار الصندوق في تقرير نشر اليوم إلى أنه "في ظل حالة الغموض غير الاستثنائية فإنه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 5ر5% خلال 2021 وبنسبة 2ر4% خلال 2022".وتزيد توقعات نمو الاقتصاد خلال العام الحالي بمقدار 3ر0 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، حيث يتوقع الصندوق تحسن النشاط الاقتصادي في وقت لاحق من العام الحالي مع تطعيم أعداد كبيرة من الأشخاص باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الأمريكي وهو أكبر اقتصاد في العالم بنحو 1ر5% خلال العام الحالي، في حين يتوقع نمو اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1ر4%.وقالت جيتا جوبيناته كبيرة المحللين الاقتصاديين في الصندوق في رسالة على موقعه الإلكتروني: " تعتمد الكثير من التطورات الآن على نتيجة هذا السباق بين الفيروس المتحور واللقاحات لإنهاء هذه الجائحة، وعلى قدرة السياسات على توفير الدعم الفعال (للاقتصاد) إلى أن يتحقق ذلك".وأشار صندوق النقد إلى أن التقديرات تأتي في أعقاب تباطؤ الاقتصاد العالمي بعد تفشي جائحة فيروس كورونا العام الماضي مما أدى إلى أسوأ ركود منذ ما يقرب من قرن.