تسجيل 59 من طقم مستشفى كفر الزيات بالمنظومة الإلكترونية لتلقي لقاح كورونا

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، استمرار تلقي الأطقم الطبية للقاح فيروس كورونا بالحجر الصحي بمستشفى كفر الزيات.ولفت إلى أنه تم تسجيل 59 من الأطقم الطبية من بين أطباء وتمريض وفنيين على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاحات.وأوضح وكيل الوزارة، أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التي أثبتت فاعليتها.كما دعا المواطنين لعدم التراخي في الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظًا على جهود وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا.