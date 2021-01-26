قريبًا.. «فلاسفة المشرق الإسلامي» لـ محمد محيي الدين عن دار إضافة

يصدر قريبًا عن دار إضافة للنشر والتوزيع، كتاب "فلاسفة المشرق الاسلامي" للدكتور محمد محيي الدين أحمد أستاذ الفلسفة الإسلامية، ويأتي الكتاب في 300 صفحة من القطع المتوسط.ويعرض الكتاب مسيرة طويلة للحياة العقلية عند أعلام فلاسفة الإسلام في بلاد المشرق الإسلامي، وهم على الترتيب الكِندي والفارابي وابن سينا والغزالي، وهي مسيرة حافلة بمختلف الآراء والاتجاهات والمشارب.ويقدم الكتاب عرض لمذاهب هؤلاء الفلاسفة في تجرد وموضوعية، فهناك من اعتبر هؤلاء الفلاسفة مجرد نقلة لفلاسفة اليونان، وليس لديهم فكر فلسفي خالص، بينما يذهب البعض إلى القول بأصالة فكر هؤلاء الفلاسفة، فقد نشأوا في ظل الإسلام وتأثروا بالقرآن والسنة، فهي المعين الأول الذي استقوا منه أفكارهم وعقيدتهم، وإن كانوا قد استعاروا بعض المصطلحات والألفاظ والتقسيمات اليونانية، إلا أنهم أعطوها مفاهيم إسلامية تختلف تمامًا عما رمى إليه فلاسفة اليونان، وهم إن قاموا بالترجمة والشروح والتعليقات لكتب اليونان، إلا أنها خضعت لنقد رصين هادئ من قبل العقلية الإسلامية.وذكر الكاتب تأثر بعض هؤلاء الفلاسفة بفلسفة اليونان خاصة أفلاطون وأرسطو وأفلوطين، لكنهم لم يقفوا عند هذا الحد، فهم وإن كانوا قد أفادوا من الفكر اليوناني إلا أنهم قد أضافوا إليه الكثير من معين الثقافة الإسلامية، فكان نتاج الحضارة العربية الإسلامية من علم وفكر وفن.جدير بالاشارة إلى أن الأستاذ الدكتور محمد محيي الدين أحمد يقوم بتدريس مواد مناهج البحث، ومصادر الفلسفة اليونانية، وفلسفة العصورالوسطى، وفلاسفة الإسلام لطلاب الدراسات العليا بقسم الفلسفة.- كلية الآداب- جامعة المنيا.وأصدر العديد من الكتب ذات السياق المتصل منها: الفعل الإنساني عند الحارث المحاسبي 1995.. رسالة في التصوف للحارث المحاسبي (تحقيق ودراسة) 1996، الفكر الأخلاقي عبر العصور 2020.