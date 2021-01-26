إحالة شقيقين للجنايات لتعديهما على بائع بسلاح أبيض ببدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة المتهمين بطعن بائع خضار، بسلاح أبيض داخل أحد الأسواق بمدينة بدر، لمحكمة الجنايات.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين "عادل. ر"، "أحمد. ر"، شقيقين، قاموا بالتعدي على "بهاء. م"، بسلاح أبيض، بسبب خلافات نشبت بينهم عن أولوية الوقوف بأحد الأسواق.وكان المقدم محمد عبدالمنعم، رئيس مباحث قسم شرطة بدر، تلقى بلاغًا من سيدة، يُفيد بتعدي "ع. ر"، وشقيقه "أ. ر"، بائعي فاكهة، يقيمان بالجيزة، بالتعدي على نجل شقيقتها بالضرب بسلاح أبيض، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب أولوية الوقوف بأحد الأسواق بنطاق القسم، ما أسفر عن إصابته بطعنة نافذة بالصدر، نقل على إثرها للمستشفى وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.