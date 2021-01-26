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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«رجال الأعمال» تستضيف معاون وزير الإسكان.. غدًا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:40 م
فتح الله فوزي
فتح الله فوزي
أسماء إبراهيم
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تعقد لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة فتح الله فوزي رئيس اللجنة، ندوة أونلاين غدا الأربعاء الموافق 27 يناير، بحضور المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة.

تناقش الندوة خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحقيق أهداف الدولة لتدشين 3 مدن عمرانية جديدة ورؤية الوزارة حول زيادة حجم الاستثمارات في القطاع العقاري، ودور مجتمع الأعمال المصري للمساهمة في تحقيق ذلك.

ومن المقرر حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، بالإضافة إلى أعضاء لجنة التشييد والبناء بالجمعية.

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