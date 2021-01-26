لماذا غاب حسام البدرى عن مباراة الأهلى وبيراميدز؟

واصل حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، غيابه عن حضور مباريات الأهلي في الدوري الممتاز، برغم حرصه على حضور مباريات جميع الأندية لمتابعة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى قائمة الفراعنة خلال معسكر مارس المقبل.

وتواجد البدري في مباراة المقاولون العرب وسموحة التي أقيمت في الخامسة مساء اليوم في الدوري الممتاز بإستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، وهو يبعد 10 دقائق عن إستاد الدفاع الجوي الذي يحتضن مباراة الأهلي وبيراميدز في نفس الجولة.



