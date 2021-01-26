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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رنا رئيس: علمت بإصابتي بكورونا مصادفة.. وأنا الآن أفضل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:34 م
رنا رئيس
رنا رئيس
محمد مجدي
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كشفت الفنانة الشابة رنا رئيس، تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.

وأشارت "رئيس" لـ"الدستور"، إلى أنها تأخذ العلاج المتبع لمثل هذه الحالات، مشيرة إلى أنها علمت بالإصابة مصادفة عندما ذهبت للاطمئنان على صحتها.

وقالت: "أنا الحمد لله صحتي جيدة وبإذن الله الفترة المقبلة أكون أفضل بدعوات المقربين مني ومن يحبني، وأشكر كل من سأل عليا".

وتشارك رنا في عده اعمال فنيه لرمضان المقبل، أبرزها مسلسلها مع يحيي الفخراني، ويأتي ذلك بعد تألقها في رمضان الماضي بمسلسل ليالينا مع غادة عادل وإياد نصار.

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