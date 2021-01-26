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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مصنع لإنتاج الـ«سناكس» بدون ترخيص في الإسكندرية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:33 م
ضبط مصنع لإنتاج الـ«سناكس
ضبط مصنع لإنتاج الـ«سناكس
هبه عويضه
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شنت إدارة التجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية بالاشتراك مع إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة، حملات بنطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط مصنع لإنتاج سناكس بدون ترخيص بمنطقة عبد القادر.

وتم التحفظ على ٢ طن ذرة مجروش للتصنيع، ١٢٥ كجم بودرة جبن شيدر، ١٢٥ كجم بودرة فلفل حلو، ٢٠٠ كرتونة منتج نهائي سناكس عبوة الكرتونة الواحدة ٢٤ كيس.

كما تم تحرير محضر بيع اسطوانات بوتاجاز بسعر أزيد وتم التحفظ على عدد أربعة اسطوانات بوتاجاز منزلى، وتم سحب عينة من أحد محطات تموين السيارات بناء على شكوى من أحد المواطنين من بنزين ٩٥ بالاشتراك مع وحدة مباحث تموين العامرية وجارى إرسالها للتحليل.
وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

جاء ذلك بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية، والأسواق ومستودعات البوتاجاز، ومحطات تموين السيارات لحماية المواطنين من السلع المجهولة المصدر والتدليس والغش التجارى.

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