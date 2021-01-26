حجز عاطلين تعديا على أمين شرطة بآلة حادة بالخصوص

أمرت نيابة الخانكة بحجز عاطلين تعديا على أمين شرطة بالمعاش بآلة حادة بعد خلافات نشبت بينهم على ركنة التوك توك بمنطقة الخصوص 24 ساعة، لحين وصول التحريات الأمنية.كشفت التحقيقات أن المجنى عليه تشاجر مع المتهمين بسبب ركنهم للتوك توك الخاص بهم أمام محل سكنه فتعدوا عليه بآله حادة محاولين الشروع في قتله.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الخصوص من أمين شرطة بالمعاش يتهم شخصين بالتعدى عليه بآله حادة وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بإرتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.