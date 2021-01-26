فاطمة سليم: نرفض التدخلات الأمريكية في الشأن الداخلي المصري

أعلنت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، عن رفضها للتدخل السافر والمرفوض من قبل أعضاء من الكونجرس الأمريكي في الشأن الداخلي المصري، مؤكدة أن ما تم إعلانه في الساعات الأخيرة الماضية، من نواب الكونجرس الأمريكي "أمر مرفوض تمامًا".وقالت فاطمة سليم، خلال بيان لها، إن قرار الكونجرس الأمريكي يمثل تدخل سافر في الشأن الداخلي لمصر، فمصر خاضت وما زالت تخوض حربًا ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوي الشر، وما يردده أعضاء الكونجرس الأمريكي من معلومات مغلوطة ومستقاة من مصادر ذات توجهات سياسية معادية لمصر من أعضاء تنظيمات الجماعات الإرهابية.وأكدت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تراعي حقوق الإنسان وفقًا للمعايير والمواثيق الدولية وتوفر أكبر قدر من الحماية لحقوق الإنسان بما يضمن ترسيخ دولة المساواة بين المواطنين، فهي في المقام الأول دولة قانون، وهى دولة تقدس حكم القانون وتعمل على ضمان تنفيذه.