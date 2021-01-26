بلقيس تشوق الجمهور لـ«حالة جديدة» ببرومو دعائي

أعلنت المطربة بلقيس عن اقتراب موعد طرح البومها الجديد حالة جديدة، خلال الفترة القليلة المقبلة.ونشرت بلقيس مقطع فيديو دعائي لألبومها الجديد وعلقت قائلة عبر حسابها بموقع "تويتر": "ألبوم حالة جديدة عام 2021".وطرحت المطربة بلقيس مؤخرًا، دويتو مع المطرب عيضة المنهالي، بعنوان "بحر ركبة"، وهو عمل غنائي من أشعار وألحان عيضة المنهالي، وقام بتوزيعه المايسترو مهند خضر وقام بعمل المكس والماستر المهندس جاسم محمد.