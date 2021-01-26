داليا مجدى عبدالغنى تكتب.. السَّنَد



الإنسان بطبيعته يبحث لا إراديًا عن السند فى الحياة، وكلمة «السند» تعنى من يدعمه ويُعضده نفسيًا أو ماديًا، فهذا الأمر يخلق بداخله حالة من الشعور بالأمان والاستقرار النفسى، حتى ولو لم يلجأ إلى هذا السند، فيكفيه أنه مطمئن إلى أن هُناك من سوف يرتكن إليه إذا مالت عليه الدنيا، أو أغلقت فى وجهه الأبواب، وهذا السند قد يتمثل فى عدة صور، إما أن يكون شخصًا يمنحه النصيحة، ويُؤازره فى أزماته، أو قُوة ونفوذًا يستطيع من خلالهما حماية نفسه، أو ثروة يستند إليها فى وقت الضيق والشدة، أو غير ذلك من الأمور والأشياء التى تخلق حالة السكينة داخل النفس، عندما تهاجم الإنسان لحظات اليأس والقلق.

فالإنسان بطبيعته دائم التفكير فى المستقبل، رغم يقينه أنه لن يستطيع الوقوف على ما قد تخبئه له الأقدار، إلا أنه دائمًا ما يبحث عن العناصر التى تقيه شر ما تخفيه عنه الأيام، ولكن الواقع دائمًا ما يثبت للإنسان أن حساباته شىء، وما تجرى عليه حسابات المقادير شىء آخر، ورغم ذلك سيظل يبحث عن السند؛ لأنه وعلى ما يبدو أن موضوع السند هو فى الأساس مسألة نفسية فى المقام الأول والأخير.

وسوف أسرد عليكم قصة تُؤكد ذلك، فقد كان هناك رجل أعمال يمر بضائقة مالية، سوف تطيح بشركته، فجلس على كرسى فى الحديقة العامة، وأخذ يفكر فى حل للخروج من أزمته، فإذا به وهو جالس قد فوجئ برجل عجوز يسأله عن سبب شروده، فروى له ما حل به، وما أصاب شركته، فرد عليه العجوز قائلًا: «بإمكانى مساعدتك»، ثم سأله عن اسمه، وكتب له شيكًا بنصف مليون دولار أمريكى، ثم قال له: «خذ هذه النقود، وقابلنى بعد سنة فى نفس المكان»، فسأله الرجل عن اسمه، فقال العجوز: «جُون دى روكفلر».. فاندهش الرجل؛ لأن هذا اسم رجل أعمال أمريكى من أكثر رجال العالم ثراء خلال الفترة ١٨٣٩م حتى ١٩٣٧م، فقد جمع ثروته من عمله فى مجال البترول، وأصبح من المشاهير، علاوة على أنه أنفق ما يقارب من خمسة ملايين دولار أمريكى فى المشروعات الخيرية.

وعندما أفاق الرجل من ذُهوله، قال بحماسة: «الآن، أستطيع أن أمحو بهذه النقود كل ما يقلقنى»، ثم فكر لوهلة، وقرر أن يسعى لحفظ شركته من الإفلاس، دون أن يصرف الشيك، ولكنه اتخذه مصدر أمان وقُوة له، وانطلق بتفاؤل نحو شركته، وبدأ أعماله، ودخل فى مفاوضات ناجحة مع الدائنين لتأجيل تاريخ دفع ديونه، واستطاع تحقيق عمليات بيع كبيرة لصالح شركته، وخلال بضعة أشهر، استطاع أن يسدد ديونه، وبدأ يربح من جديد.

وبعد انتهاء السنة المحددة من قبل ذلك العجوز، ذهب الرجل إلى الحديقة متحمسًا، فوجد العجوز بانتظاره على نفس الكرسى، فلم يستطع أن يتمالك نفسه، فأعطاه الشيك الذى لم يصرفه، وبدأ يقص عليه قصة النجاحات التى حققها دون أن يلجأ لصرف الشيك.

وفجأة، قاطعته ممرضة، مسرعة باتجاه العجوز، وهى تقول: «الحمد لله أننى وجدتك هنا»، فأخذته من يده، ثم قالت لرجل الأعمال: «أرجو ألا يكون قد أزعجك، فهو دائم الهروب من مستشفى المجانين المجاور لهذه الحديقة، ويدعى للناس بأنه جُون دى روكفلر».

فوقف رجل الأعمال من شدة الدهشة، وهو يفكر فى تلك السنة الكاملة التى مرت، وهو ينتزع شركته من خطر الإفلاس، ويعقد الصفقات، ويتفاوض بقوة، لقناعته التامة بأن هناك نصف مليون دولار يستند إليها.

وعليه، فإن السند والظهر والعزوة، وغيرها من المصطلحات التى يعتقد الإنسان أنها المحور الذى يرتكز عليه فى الحياة، ما هى إلا مسألة نفسية تكمن بداخله فقط، فهى تدفعه لكى يتحرك للأمام، وهو مرتاح البال، مستكين النفس، فى حين أن إرادته واستقراره وثقته بنفسه وحسن ظنه بالله هى العناصر الحقيقية التى تحدد مصيره، وترسم مسيرته.

