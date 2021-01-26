سياسية فرنسية: يجب تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية فى جميع الدول

قالت كيلى الخولى، المستشارة السياسية الفرنسية من أصل سورى مديرة العلاقات الدولية فى مركز الشئون السياسية والخارجية «CPFA»، إن الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، فى مأزق صعب الآن بسبب التحديات الداخلية والخوف من الإدارة الأمريكية الجديدة تحت قيادة جو بايدن.

وأضافت «الخولى»، لـ«الدستور»، أن خسارة أنقرة وإسطنبول الأخيرة فى الانتخابات البلدية، وارتفاع شعبية أحزاب المعارضة والشخصيات السياسية، مثل أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش، يظهران الاستياء المتزايد فى تركيا، ويهددان بخسارة «أردوغان» فى حال إجراء انتخابات.

وذكرت أن الصراع فى البحر المتوسط يسمح لـ«أردوغان» بتعزيز خطابه القومى لتعزيز شعبيته، كما أنه يعمل على تشتيت انتباه الشعب التركى عن الأزمة الاقتصادية التى تفاقمت بسبب فيروس كورونا، ويستغل أيضًا الوباء لوضع أجندة توسعية أكثر عدوانية، مدركًا تمامًا أن معظم الدول الأوروبية منشغل بانتشار الفيروس ومشاكله الاقتصادية، ولكن مع اقتراب موعد الانتخابات وتراجع شعبيته، يحتاج «أردوغان» إلى تقديم نفسه على أنه حامى سيادة تركيا.

وحول إمكانية فرض عقوبات أوروبية على تركيا، قالت: «بعد عدة تحذيرات وأشهر من التوترات المتزايدة مع أنقرة، يمكننا أن نرى أن الاتحاد الأوروبى لا يزال منقسمًا بشدة حول كيفية التعامل مع الوضع، فقد مر أكثر من شهر منذ آخر قمة للاتحاد الأوروبى، حيث تعهد المجتمعون بفرض عقوبات على بعض المسئولين الأتراك فيما يتعلق بمنطقة شرق المتوسط، ومع ذلك لم يتم الإعلان رسميًا عن هذه العقوبات»، مضيفة: «هذا يشكل سابقة خطيرة ويظهر انقساماتنا وترددنا، الأمر الذى يشجع أردوغان فى نهاية المطاف».

وأكدت أن الطريقة الوحيدة لكبح جماح الميول العدوانية لتركيا هى أن يتحد الاتحاد الأوروبى ويفرض إجراءات أكثر صرامة، وقد يشمل ذلك تعليق الاتحاد الجمركى مع تركيا، وفرض حظر على الأسلحة، وإعادة التفاوض بشأن اتفاقية المهاجرين، وتعليق عضوية أنقرة فى «ناتو».

ورأت أنه يبدو من غير المحتمل، فى الوقت الحالى، أن يتبنى الاتحاد الأوروبى مثل هذا الموقف القوى، خاصة بعد أن خفف «أردوغان» نبرته ومحاولته استرضاء الاتحاد الأوروبى من أجل تجنب العقوبات.

وقالت: «بالطبع، فعل أردوغان هذا مرات عديدة فى الماضى، فهو يستفز ويهين ثم يخفف نبرته للحظة من أجل تجنب أى عواقب، ثم يواصل استفزازاته بعد شهرين»، مشيرة إلى أنه ستأتى نقطة يتعين فيها على الاتحاد الأوروبى فرض بعض العقوبات، لكنها على الأرجح ستكون ضئيلة للغاية، وستستهدف أفرادًا معينين فقط.

وحول موقف الإدارة الأمريكية الجديدة من أنقرة، قالت إنه من المرجح أن تتبنى إدارة «بايدن» موقفًا أكثر صرامة ضد سياسة «أردوغان» الخارجية العدائية، خاصة بعد أن أصدر أنتونى بلينكين، وزير الخارجية الأمريكية، بيانًا ذكر فيه أن تصرفات تركيا كعضو فى «ناتو» غير مقبولة، ما يضع ضغوطًا إضافية على «أردوغان»، ويمكن أن يفسر استراتيجيته الحالية للاسترضاء.

وحول موقف «أردوغان» من جماعة الإخوان، أكدت «الخولى» أن معتقدات «أردوغان» تتوافق أيديولوجيًا مع معتقدات التنظيم، فقد بدأ حياته السياسية منتميًا لحزب إسلامى بقيادة نجم الدين أربكان، وكان «أربكان» نفسه معلمًا لـ«أردوغان»، وكان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالإخوان والجماعات المتطرفة الأخرى.

وأضافت أن «أردوغان» يرغب فى تقديم نفسه على أنه زعيم العالم الإسلامى، ويعتقد أن انتماءه إلى جماعة الإخوان يمكن أن يسهل ذلك، كما يسعى لتعزيز السياسة الخارجية لتركيا وموازنة اللاعبين الإقليميين الآخرين مثل مصر والسعودية والإمارات.

وأكدت أنه لردع الجماعة لا بد لجميع الدول تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، علاوة على ذلك يجب على المجتمع الدولى أيضًا اتخاذ موقف ضد الدول التى تدعم الجماعة، مثل تركيا وقطر، مضيفة: «من المهم أيضًا أن تتبنى الدول الأخرى قوانين أكثر صرامة لمنع التطرف وتقييد تأثير هذه الجماعات المتطرفة، كما يمكن أن يشمل ذلك مزيدًا من الرقابة على التمويل الأجنبى للمساجد، والمزيد من الرقابة على المنظمات غير الحكومية الدينية والقيود المفروضة على التعليم الدينى».

وقالت إنه لسوء الحظ، لا يزال هناك العديد من الدول لا تزال غافلة عن تهديد الإخوان، مشيرة إلى أن مصر عانت بالطبع من تلك الجماعة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وبالتالى فهى تدرك مدى خطورتها، ومنذ ذلك الحين، ردعت مصر الجماعة والجماعات الأخرى، مختتمة: «مصر دولة رئيسية للوقوف ضد عدوانية تركيا وقيادة الحرب ضد الإرهاب».